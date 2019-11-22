В Выборге задержали молодого человека, ранившего ножом мужчину

В городе Выборге был госпитализирован мужчина с ранением грудной клетки. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении.

Мужчину увезли с перекрестка улице Суворова и проспекте Ленина. 33-летний житель находился в состоянии средней тяжести. К месту происшествия прибыл наряд полиции.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленобласти, стражи порядка поймали подозреваемого. Им оказался 20-летний молодой человек. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о грабеже. Жертвой преступления стал охранник.