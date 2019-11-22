Двое неизвестных ограбили охранника на набережной Фонтанки

Житель Всеволожского района Ленобласти, работающий охранником, стал жертвой грабежа. Полицейские задержали двоих подозреваемых.

Все произошло у дома 117 по набережной реки Фонтанки. В отдел полиции поступило сообщение о грабеже в отношении 36-летнего мужчины. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, накануне, 21 ноября, стражи порядка поймали двух подозреваемых в указанном преступлении. Ими оказались 39-летний житель республики Карелия и 41-летний гражданин одного из сопредельных государств. Оба мужчины безработные.

Похищенное было частично изъято.

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