Пассажир упал на пути на станции Старая деревня

В Петербурге 22 ноября движение на фиолетовой линии метрополитена было временно ограничено. На станции «Старая деревня» на пути упал пассажир.

Падение произошло около 10:05 утра. Поезда временно следовали от станции Чкаловская до станции Шушары. Десять минут спустя пассажира удалось достать.

«Пассажир извлечен из-под состава, жив», — сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Движение на линии восстановили в 10:15 часов. Сведения о состоянии пассажира не поступали.

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