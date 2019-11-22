На Литераторов эвакуировали гимназию №70 из-за запаха газа

В Петроградском районе Петербурга произошла эвакуация учебного учреждения на улице Литераторов. Здание гимназии №70 пришлось покинуть из-за резкого запаха.

Как сообщает «Мойка78», руководство гимназии обеспокоилось резким химическим запахом и вызвали сотрудников ГРО «ПетербургГаз» для проверки. Оборудование не выявило наличия загазованности в воздухе, однако газовщикам удалось установить, что запах исходит из учебного архива. Сейчас помещение проветривается.

Пока неизвестно, когда школьники смогут вернуться на занятия. Запах ощущался даже на улице, возле здания гимназии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что химический запах из Купчино донесся до Невского района. Едкий запах петербуржцы почувствовали вечером 20 ноября. По одной из версий, причиной зловоний может быть несанкционированный слив в ливневую канализацию.