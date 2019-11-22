Учеников эвакуированной на Литераторов гимназии отпустили домой, на месте работает МЧС

В Петербурге произошла эвакуация гимназии №70 по улице Литераторов в Петроградском районе. На улицы вывели 400 человек. Причиной всему стал резкий запах химии.

Как сообщает «Мойка78», ссылаясь на районную администрацию, источник запаха находится не в архиве, как предполагалось ранее, а на улице. Предполагается, что запах идет из канализации. Сотрудники «Водоканала» возьмут пробы воздуха и сточных вод для проверки. На месте также работают сотрудники МЧС и комитет по природопользованию.

Занятия сегодня не возобновятся, всех учеников и персонал распустили по домам. Помещения в школе начали проветривать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Литераторов эвакуировали гимназию №70 из-за запаха газа. На месте работали сотрудники ГРО «ПетербургГаз», их оборудование не выявило наличия загазованности в воздухе.