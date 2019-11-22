Volkswagen не успел проскочить перед КамАзом и спровоцировал пробку на Арсенальной набережной

На Арсенальной набережной произошло ДТП с участием иномарки и КамАЗа. Водитель легковушки попытался повернуть, но в безопасности маневра не убедился.

Авария случилась сегодня утром, 22 ноября. По словам очевидцев, Volkswagen Polo решил быстро проскочить на одноименную набережной улицу, но не успел. В результате столкновения на участке в сторону Финляндского вокзала образовалась огромная пробка.

В комментариях к записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» пользователи отметили, что водитель иномарки теперь запомнит ПДД.

«Надо соблюдать требования знаков 5.5», — написал пользователь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием полицейской машины. Предполагаемый виновник был в состоянии алкогольного опьянения.