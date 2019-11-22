Пьяный водитель без прав протаранил полицейскую машину на Науки

Пьяный водитель без прав протаранил полицейскую машину на Науки
Полицейская машина изрядно помята. Фото: пресс-служба ГУ МВД

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием полицейской машины. Предполагаемый виновник произошедшего сел за руль пьяным.

Авария с тремя авто случилась сегодня ночью, 22 ноября, а перекрестке улицы Карпинского с проспектом Науки. По данным правоохранителей участники встретились около 1:40 Volkswagen Passat, которым управлял 44-летний житель Ломоносова, а также KIA RIO и полицейская машина Ford Focus.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, в результате аварии обошлось без пострадавших. Значительные повреждения получила служебная машина.

Машины лишись колес. Фото: пресс-служба ГУ МВД

Виновником случившегося считают водился, управляющего автомобилем Volkswagen. Мужчина находился в нетрезвом виде, а также полтора года назад он был лишен водительских прав.

В отношении мужчины был составлен протокол по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». В настоящее время сотрудники полиции выясняют все детали произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что от удара машины лишились колес. О случившемся рассказали очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

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