Фура и «Яндекс.Такси» собрали пробку на Московском шоссе

Фура и &#171;Яндекс.Такси&#187; собрали пробку на Московском шоссе
Участники ДТП спровоцировали пробку. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Московском шоссе произошло ДТП с участием «Яндекс.Такси» и фуры. От столкновения легковушка лишилась бампера.

Авария случилась сегодня, 22 ноября, рядом с домом №13. Фура двигалась по главной дороге, но водитель такси, видимо, очень спешил на заказ. Машина влетела прямо в большегруз.

На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что столкновение было несильным. Объехать участников другим водителям дается довольно трудно, на месте собрались большие пробки.

«Объезжают кто как может», — написал автор записи в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о столкновении иномарки и КамАЗа. Участники спровоцировали крупную пробку.

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