Андрей Березин: «Евроинвест» сыграл важную роль в появлении районов заКАДом

Председатель правления ИК «Евроинвест» Андрей Березин стал одним из тех, кто стоял у истоков развития рынка первичного жилья за границей КАД. Всего 15 лет назад рынок новостроек ограничивался уплотнительной застройкой Санкт-Петербурга. Разумеется, этот земельный ресурс исчерпал себя, и застройщики обратили внимание на землю за КАДом. Как происходило формирование поселков Мурино и Кудрово?

— Когда завершился кризис 2008 года, у «Евроинвеста» получилось объединить интересы собственников земельных участков за КАДом и привлечь их к формированию нового сегмента строительного рынка Санкт-Петербурга. Таким образом, у компаний появилась возможность реализовывать проекты на территории Кудрово, Бугров, Мурино и т.д. Благодаря небольшой стоимости земли в этих локациях появился новый стандарт жилья по умеренным ценам.

До начала этого процесса, рынок первички формировался из уплотнительной застройки участков в уже сложившихся районах и на пустырях. Тогда девелоперы только приступили к реновации серого пояса Санкт-Петербурга. Свободные территории заканчивалась, реализовывать крупные проекты и целые районы стало негде.

В тот момент и возникли бюджетные участки земли за КАДом, площадью 10, 50 и более гектаров. Плюсы появившейся возможности строить на более дешевой земле значительно перевешивали затруднения длительного развития территорий почти с нуля. Основными центрами притяжения новых девелоперских проектов стали Кудрово, Мурино и Бугры.

Обстоятельства сложились таким образом, что компания «Евроинвест» приняла участие в ряде масштабных девелоперских проектов, где была необходимость координации работы множества контрагентов: собственников земельных участков, застройщиков, сетевиков и дорожников. Это весьма сложный процесс, учитывая, что каждый из участников мог в любой момент остановить работу и свести на нет старания всей команды. Несмотря на сложившееся мнение, в Кудрово и Мурино «Евроинвест» не был основным собственником земли, а выступал в интересах десятка разных землевладельцев, и у каждого из них было свое видение проекта. Кроме «Евроинвеста» существенные земельные активы принадлежали таким девелоперам, как «Лидер», «Адамант», «СВП Групп», и другие. На этих территориях и возвели больше 9 млн. м2 заКАДного жилья.

В этой ситуации успех «Евроинвеста» сложился благодаря умению договариваться с лэндлордами о том, чтобы упомянутые территории обрели комплексное развитие, с учетом требований властей и условий монополистов. К сожалению, позже некоторые из застройщиков на своих участках меняли запланированные компанией параметры застройки, например, увеличивали высотность и т.д., что в конечном счете привело к неоднородности застройки в Девяткино и Кудрово. Позже результаты их «самоуправства» стали активно критиковать. Но сегодня ситуация меняется и регламенты ужесточили. Можно сделать вывод, что именно умение приходить к компромиссу – это залог благополучной работы девелопера и его самая главная задача.

Конечно, при развитии новых территорий и скорой застройке складывается недостаток социальной и транспортной инфраструктуры. В момент кардинальных перемен на рынке строительства практически невозможно предугадать все нюансы и избежать ошибок. Но ключевым фактором на том этапе стало то, что у девелоперов появилась перспектива увеличить мощности и получить опыт, а у конечных покупателей – приобрести новое жилье по более низкой цене.