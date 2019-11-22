Большинство россиян недовольны тем, как расходуется госбюджет

Ппрос был проведен с 16 по 17 ноября в 104 населенных пунктах РФ. Фото: pixabay

Ппрос был проведен с 16 по 17 ноября в 104 населенных пунктах РФ. Фото: pixabay

Большая часть жителей России уверены, что деньги из государственного бюджета расходуются неправильно. Такое мнение выразили 62% опрошенных.

Так, в правильности распоряжения средств из госбюджета уверены 13%. Как сообщается в опросе фонда «Общественное мнение», 25% людей затруднились дать ответ.

Россияне, отметившие неправильный расход средств, привели в пример коррупцию и воровство – 12%. 7% уверены, что Россия много помогает другим странам и списывает долги. Другие 6% заявили, что много денег уходит на содержание госаппарата.

Респонденты также отметили, что мало средств из госбюджета выделяется на образование, здравоохранение, спорт, соцпомощь и ЖКХ.

Соответствующий опрос был проведен с 16 по 17 ноября. Его участниками стали 1,5 тыс. жителей в 104 населенных пунктах РФ

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, как на вопросы о беременности отвечала Пелагея. Поклонники заметили, что певица проговорилась.