Смольный получил полномочия по охране водоемов от сточных вод

Правительство Петербурга возьмется за охрану водных объектов от загрязнений сточными водами. Полномочия Смольного расширяет новый закон.

Губернатор Петербурга утвердил поправки к закону «О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере водоснабжения и водоотведения».

В полномочия правительства войдет установление нормативов состава сточных вод. Целью инициативы стала охрана водных объектов от сливов, которые сбрасываются в городскую канализацию.

Внесенные изменения приводят законодательство Петербурга в области водоснабжения и водоотведение в соответствие с федеральным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что причиной едкого химического запаха в Купчино мог стать несанкционированный слив в ливневую канализацию. Эксперты выяснили, что концентрация загрязняющих веществ в воздухе не опасна, однако установить причину запаха пока не удалось.