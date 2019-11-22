Иномарка перевернулась на крышу после столкновения на пересечении Новочеркасского и Таллинской

В Петербурге на перекрестке Новочеркасского проспекта и Таллинской улицы произошло серьезной ДТП – одна из машин перевернулась на крышу.

Авария случилась сегодня днем, 22 ноября. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что на перекрестке столкнулись Dodge и Nissan Murano. Одна из них стоит с разбитой передней частью у пешеходного перекрестка, другая – немного дальше на крыше.

«Там перекресток то узкий, днем не разгонишься», — написал один из пользователей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Точные причины ДТП и сведения о возможных пострадавших пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о столкновении автомобиля каршеринга и машины «Яндекс.Такси».