Иномарка перевернулась на крышу после столкновения на пересечении Новочеркасского и Таллинской

Иномарка перевернулась на крышу после столкновения на пересечении Новочеркасского и Таллинской
В машине сработали подушки безопасности. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на перекрестке Новочеркасского проспекта и Таллинской улицы произошло серьезной ДТП – одна из машин перевернулась на крышу.

Авария случилась сегодня днем, 22 ноября. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что на перекрестке столкнулись Dodge и Nissan Murano. Одна из них стоит с разбитой передней частью у пешеходного перекрестка, другая – немного дальше на крыше.

У машины разбита передняя часть. Фото: vk.com/spb_today

«Там перекресток то узкий, днем не разгонишься», — написал один из пользователей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Точные причины ДТП и сведения о возможных пострадавших пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о столкновении автомобиля каршеринга и машины «Яндекс.Такси».

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