Каршеринг и «Яндекс.Такси» встретились на Малой Балканской

В Петербурге на Малой Балканской улице произошло ДТП с самыми частыми участниками аварий. Дорогу не поделили каршеринг и «Яндекс.Такси».

Все произошло сегодня, 22 ноября. По словам свидетелей, водитель, управляющий арендованным авто, не соблюдал дистанцию, в результате чего влетел в заднюю часть такси. Обошлось без пострадавших.

«Лидеры сводок ДТП наконец-то встретились», — написал один из пользователей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По данным «Яндекс.Карты», скорость движения на участке не превышает 15 км/ч, собралась пробка.

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