Каршеринг и «Яндекс.Такси» встретились на Малой Балканской

Каршеринг и &#171;Яндекс.Такси&#187; встретились на Малой Балканской
Машины ждут сотрудников ДПС. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Малой Балканской улице произошло ДТП с самыми частыми участниками аварий. Дорогу не поделили каршеринг и «Яндекс.Такси».

Все произошло сегодня, 22 ноября. По словам свидетелей, водитель, управляющий арендованным авто, не соблюдал дистанцию, в результате чего влетел в заднюю часть такси. Обошлось без пострадавших.

«Лидеры сводок ДТП наконец-то встретились», — написал один из пользователей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По данным «Яндекс.Карты», скорость движения на участке не превышает 15 км/ч, собралась пробка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серийных похитителях иномарок. Злоумышленники предстанут перед судом в Петербурге.

дтп каршеринг новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В метро рассказали о состоянии упавшего на пути пассажира
Каршеринг и «Яндекс.Такси» встретились на Малой Балканской
Российского участника «Детского Евровидения» выписали из больницы ...
Боярская оценила подвиг женин, спасших кошку из Мойки
Экс-директора «Водоканала» отправили под домашний арест
Андрей Березин: «Евроинвест» сыграл важную роль в появлении районов заКАДом
Авторы Дэдпула нарисуют комикс про супергероя из России
После ужесточения визового режима финских виз выдали на 22% меньше