В Петербурге перед судом предстанут серийные похитители иномарок

Злоумышленники угнали девять дорогостоящих автомобилей на сумму более 4,5 миллионов рублей, среди которых «Хундай Солярис», «Рено Дастер», «Киа Рио», «Ниссан Террано».
Об утверждении обвинительного заключения сообщили в пресс-службе петербургской прокуратуры сегодня, 22 ноября. Как выяснилось, трое мужчин организовали «бизнес», продавая угнанные иномарки. На счету похитителей девять автомобилей «Хундай Солярис», «Рено Дастер», «Киа Рио», «Ниссан Террано».
Злоумышленники подготовились: они раздобыли устройство, отключающее сигнализацию машин, а также электронные блоки для запуска двигателей. После похищения транспортные средства перепродавались с поддельными номерными знаками.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге обнаружили точку, где продавали запчасти угнанных автомобилей.