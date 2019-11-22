В Петербурге перед судом предстанут серийные похитители иномарок

В Петербурге перед судом предстанут серийные похитители иномарок
Уголовное дело передано в Невский районный суд. Фото: pixabay.com

Злоумышленники угнали девять дорогостоящих автомобилей на сумму более 4,5 миллионов рублей, среди которых «Хундай Солярис», «Рено Дастер», «Киа Рио», «Ниссан Террано».

Об утверждении обвинительного заключения сообщили в пресс-службе петербургской прокуратуры сегодня, 22 ноября. Как выяснилось, трое мужчин организовали «бизнес», продавая угнанные иномарки. На счету похитителей девять автомобилей «Хундай Солярис», «Рено Дастер», «Киа Рио», «Ниссан Террано».

Злоумышленники подготовились: они раздобыли устройство, отключающее сигнализацию машин, а также электронные блоки для запуска двигателей. После похищения транспортные средства перепродавались с поддельными номерными знаками.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге обнаружили точку, где продавали запчасти угнанных автомобилей.

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