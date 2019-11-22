Toyota Land Cruiser не пропустил наглого водителя «Яндекс.Такси» на Арсенальной

Toyota Land Cruiser не пропустил наглого водителя &#171;Яндекс.Такси&#187; на Арсенальной
Машины столкнулись на перекрестке. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Арсенальной набережной произошло ДТП с участием легковушек, которое спровоцировало крупную пробку. На участке случилась вторая авария за сутки.

Обо всем рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сегодня, 22 ноября. На пересечении Арсенальной набережной с одноименной улицей столкнулись Toyota Land Cruiser и «Яндекс.Такси». По словам очевидцев, водитель такси проигнорировал правила дорожного движения и поехал в нужном ему направлении.

«Не пропустил хитрого таксиста прямо из ряда, который только на право», — написал автор записи в соцсети «ВКонтакте».

В результате столкновения обошлось без пострадавших, а вот пробка собралась серьезная.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об еще одном ДТП на Арсенальной набережной. От удара машина перевернулась на крышу.

дтп новости спб яндекс-такси
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кремле озвучили дату большоей пресс-конференции Путина
Песков прокомментировал кадры жестокого убийства в Сирии
ИТМО выплатит полумиллионный штраф за обрушение корпуса на улице Ломоносова
Возле Музея артиллерии в Петербурге открыли памятник Калашникову
В Петербурге ищут полицейских, требовавших взятки у водителей
Суд вынес приговор по делу о взрыве в квартире на Репищева
Toyota Land Cruiser не пропустил наглого водителя «Яндекс.Такси» ...
Первая жертва Соколова убеждала полицию в его опасности 11 лет назад