Toyota Land Cruiser не пропустил наглого водителя «Яндекс.Такси» на Арсенальной

В Петербурге на Арсенальной набережной произошло ДТП с участием легковушек, которое спровоцировало крупную пробку. На участке случилась вторая авария за сутки.

Обо всем рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сегодня, 22 ноября. На пересечении Арсенальной набережной с одноименной улицей столкнулись Toyota Land Cruiser и «Яндекс.Такси». По словам очевидцев, водитель такси проигнорировал правила дорожного движения и поехал в нужном ему направлении.

«Не пропустил хитрого таксиста прямо из ряда, который только на право», — написал автор записи в соцсети «ВКонтакте».

В результате столкновения обошлось без пострадавших, а вот пробка собралась серьезная.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об еще одном ДТП на Арсенальной набережной. От удара машина перевернулась на крышу.