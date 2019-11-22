Каршеринг развернуло на иномарку на набережной Фонтанки

Каршеринг развернуло на иномарку на набережной Фонтанки
Иномарка влетела в бок каршерингу. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на набережной реки Фонтанки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием каршеринга.

Авария случилась сегодня утром, 22 ноября, около дома 117. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что иномарка влетела в боковую часть арендованного авто.

В комментариях к записи пользователи соцсети «ВКонтакте» задаются вопросом, почему каршеринг стоит поперек дороги.

Точные причины столкновения и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на Арсенальной набережной. Водитель иномарки не пропустил водителя такси, который ехал не по правилам.

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