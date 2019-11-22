Ставка по вкладам в России достигла исторического минимума

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц во второй декаде ноября опустилась до 6,03%. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

В первой декаде ноября ставка находилась на уровне 6,17%. Это минимальное значение с 2009 года.

К числу банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физлиц, Центробанк относит Сбербанк, Альфа-Банк ,Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк ,Газпромбанк, банк «ФК «Открытие»,Московский кредитный банк, Россельхозбанк.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что объем средств, привлеченных кредитными организациями в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), за девять месяцев этого года вырос на 4,4%, до 5,2 трлн рублей, из них 3,6 трлн рублей – в Петербурге.