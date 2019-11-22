В Петроградском районе рухнул строительный кран

Вечером 22 ноября на стройплощадке нового жилого комплекса в Петроградском районе произошло ЧП — рухнул строительный кран.

На пересечении Малой Зелениной и Петергофской улиц, где возводится жилой дом, рухнул строительный кран.

По словам очевидцев, если бы кран начал падать в другую сторону, то мог бы пострадать жилой дом.

Инцидент произошел на стройке ЖК «Октавиа», срок сдачи которого запланирован на четвертый квартал 2022 года. Застройщиком является ГК «Балтийская коммерция».

В результате происшествия никто не пострадал, сообщает «Фонтанка».

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