Рабочий в Тихвине тяжело пострадал от падения лифта

В Тихвине от падения кабины лифта в 9-этажном доме пострадал рабочий, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В этом году в Тихвине заключены госконтракты на замену 83 лифтов в 26 домах. Сорвавшийся лифт в доме №40 — единственный подъемник, подлежащий замене в 1-м микрорайоне. В этом доме госконтракт получил Санкт-Петербургский лифтовой завод, который для демонтажа старых кабин нанял подрядчика, компанию «Центурион».

Кабина упала около 9 часов утра как раз во время демонтажа. Тяжелые травмы получил 25-летний рабочий, который, по предварительным данным, не соблюдал технику безопасности.

В 2016 году, по данным Минстроя, в Ленобласти почти половина из имеющихся 3,2 тыс. лифтов требовали скорейшей замены.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что итальянка, застрявшая в лифте, более суток пила вино чтобы спастись