На Вербной KIA «забодал» автобус

Поздним вечером 22 ноября на пересечении улиц Вербной и Афонской произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса.

Как сообщили очевидцы, автобус остановился на полосе встречного движения, что осложнило движение на перекрестке.

«ДТП в 22:30 на перекрёстке Афонской и Вербной. Автобус 182 маршрута и Киа. Кто кого забодал не понятно. Вроде все целы. Проезду мешают , особенно тем кто едет с Виадука. Автобус вообще стоит на встречной», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице на проспекте Науки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей. В результате удара Kia и Volkswagen стали сильно помяты и остались без колес.