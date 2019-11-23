В Кронштадте водителя задержали после столкновения машины с деревом

В Кронштадте водителя задержали после столкновения машины с деревом
Фото: https://vk.com/spb_today

Мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения во время нахождения за рулем.

Все случилось этой ночью, 23 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на улице Ленина рядом с домом номер 11 в Кронштадте. Водители каршерингового «Ренаулт» по непонятной причине не справился с управлением и влетел в дерево. На место прибыли сотрудники ДПС, которые задержали горе-водителя с признаками алкогольного опьянения, уверяют свидетели. В каком состоянии находился мужчина – не уточняется.

Пользователи в очередной раз отметили, что каршеринговые автомобили часто становятся участниками аварий.

«Ещё пока рано в РФ запускать каршеринг!», — считает один из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Выборгском шоссе произошло ДТП с участием каршеринга. По словам очевидцев, в результате ДТП никто не пострадал.

дтп кронштадт
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