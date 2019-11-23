По встречке на ЗСД несся автомобиль с барахлящим навигатором

К счастью, все не закончилось несчастным случаем.

Об этом стало известно сегодня ночью, 23 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В посте сказано, что автомобиль ехал по встречной полосе на ЗСД. Как выяснилось, всему причиной стал плохо работающий навигатор.

«Не смешно, а страшно… Навигатор вел, оказывается по встречке. Жив, здоров»,

— говорится в сообщении.

Обошлось без аварий, но вот пользователи в комментариях отметили, что стоит полагаться не только на навигатор, но и на себя тоже, иначе в следующий раз так не повезет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Московском неизвестный вел автомобиль и стрелял из-за автомата. Необычное зрелище удалось заснять очевидцам, которые поделились им с другими пользователями.