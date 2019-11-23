Серийные угонщики предстанут перед судом в Петербурге

Общая сумма ущерба составила около 4,5 миллиона рублей. Под арестом находятся трое.

Об этом стало известно сегодня, 23 ноября. Обо всем сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Расследование уголовного дела из-за угона девяти автомобилей подошло к концу – троим обвиняемым предстоит предстать перед судом. По предварительным данным, мужчины с сентября по декабрь 2017 года украли девять машин: Hyundai Solaris, Renault Duster, Kia Rio и Nissan Terrano. Обвиняемые действовали сообщали – один следил за тем, чтобы их никто не увидел, второй взламывал дверь и садился за руль, а третий тем временем менял устройство под капотом, чтобы машина завелась. Сумму ущерба оценили в 4,5 миллиона рублей.

Уточняется, что из девяти машин владельцам удалось вернуть только пять.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петергофе задержали ранее судимого угонщика.