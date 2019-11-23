Малыш, оставшийся на пару минут один, чуть не утонул в ванне в Купчино

Малыш, оставшийся на пару минут один, чуть не утонул в ванне в Купчино
Фото: https://pixabay.com

Ребенка удалось привести в чувства. Он находится под наблюдением врачей.

Об этом стало известно сегодня, 23 ноября. Обо всем сообщают Невские новости, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Десятимесячного малыша доставили в детскую больницу на проспекте Славы в пятницу вечером. Отец мальчика рассказал, что его супруга купала близнецов и сначала решила отнести в комнату девочку. Когда мужчина зашел в ванну, он увидел, что оставленный в одиночестве мальчик лежит без сознания под водой. Родители вызвали скорую помощь и малыша удалось спасти – еще бы мгновение, и недосмотр обернулся бы трагедией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двухлетняя малышка задушила мать, когда та пыталась ее достать из машины. Двадцатилетняя женщина хотела через открытое окно автомобиля достать маленькую дочку, когда та случайно нажала на кнопку поднятия стеклоподъёмника.

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