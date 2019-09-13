Двухлетняя малышка задушила мать, когда та пыталась ее достать из машины

Двухлетняя малышка задушила мать, когда та пыталась ее достать из машины
Женщина погибла из-за удушения. Фото: Pixabay

Все произошло из-за ужасного стечения обстоятельств. Женщине не смогли помочь.

Об этом стало известно 12 сентября. Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники. Все случилось в Брестской области в Белоруссии. Семья отдыхала в деревне Старое Село. По предварительным данным, двадцатилетняя женщина хотела через открытое окно автомобиля достать маленькую дочку, когда та случайно нажала на кнопку поднятия стеклоподъёмника. Несчастная оказалась зажата и не смогла никак выбраться – муж нашел скончавшуюся супругу у передней двери. Он разбил стекло, вызвал карету скорой помощи, пострадавшая была без сознания. Врачи не смогли спасти ей жизнь.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Башкирии младенца задушили и закопали на садовом участке. По подозрению в совершении этого душераздирающего преступления следователи задержали 28-летнюю мать погибшего.

Их версия проста и ужасна: мать сама задушила сына, после чего закопала труп.

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Двухлетняя малышка задушила мать, когда та пыталась ее достать из машины
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