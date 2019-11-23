Петербуржец, угрожая ножом, отобрал у собственной жены деньги и украшения

Мужчина напал на супругу в квартире. Сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 23 ноября. Обо всем gazeta.spb.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в квартире на проспекте Ветеранов – мужчина с ножом напал на жену и отобрал у нее три тысячи рублей и несколько колец. В процессе он избивал женщину, которой потом самостоятельно пришлось обращаться в травматологический пункт. Медики диагностировали множество ушибов мягких тканей лица и конечностей.

На данный момент подозреваемого в преступлении уже задержали – его обнаружили в доме на улице Танкиста Хрустицкого. В отношении него возбудили уголовное дело из-за разбоя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге мигрант с ножом напал на таксиста. В Московском районе гражданин Узбекистана не хотел платить за проезд и чуть не зарезал водителя такси.