В Лужском районе неизвестные избили и ограбили пенсионера

Злоумышленники присвоили деньги, телефон, юбилейные монеты и статуэтку.

Об этом стало известно сегодня, 23 ноября. Обо всем gazeta.spb.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в Лужском районе в поселке Торковичи. Мужчины проникли в дома по улице 2-я Железнодорожная, где избили пенсионера 1923 года рождения. После они забрали 4 тысячи рублей, мобильный телефон, шесть юбилейных медалей и статуэтку белого цвета «Майя Плисецкая». Преступники скрылись с места происшествия и сейчас разыскиваются полицией. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело – их обвиняют в грабеже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге пенсионерка «сняла порчу» за 120 тысяч рублей. Во время ритуала неизвестная совершала загадочные манипуляции руками и пила воду, расхаживая по квартире. В ходе «исцеления» мошенница незаметно украла сбережения пенсионерки, лежавшие в серванте.