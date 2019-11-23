В Невском районе вор оставил хозяина квартиры без крупной суммы денег и дорогих колец

В Невском районе вор оставил хозяина квартиры без крупной суммы денег и дорогих колец
Фото: pixabay

Ущерб составил 450 тысяч рублей, 500 долларов. Злоумышленника пока что не поймали.

Об этом стало известно сегодня, 23 ноября. Обо всем gazeta.spb.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. К полицейским обратилась жительница Невского района, которая заявила, что в пятницу, пока ее не было дома, неизвестный проник в квартиру в доме по Союзному проспекту, чтобы ее обокрасть. В итоге владелица жилья осталась без 150 тысяч рублей, 500 долларов, двух золотых колец с бриллиантами, одного кольца из белого металла, а также без браслета и комплекса ключей от автомобиля.

По предварительным данным, злоумышленник смог подобрать ключи к замку, так что зашел через дверь. Пока что сотрудники правоохранительных органов разыскивают его.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец, угрожая ножом, отобрал у собственной жены деньги и украшения. Мужчина напал на супругу в квартире. Сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей.

Вор невский район
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