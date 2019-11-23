В Колпино нашли останки младенца без ног

У женщины, которая вынашивала ребенка, мог случиться выкидыш. Или же ребенок родился недоношенным.

Об этом стало известно сегодня, 23 ноября. Обо всем сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники. Труп малыша нашел на берегу Ижорского пруда прохожий. Он отмечается, что он уже начал гнить. У ребенка не было некоторых частей тела – таза, ног и рук. Непонятно, какого пола было дитя, как долго его тело пролежало у воды и что стало причиной кончины. По предварительным данным, мать могла таким образом избавиться от недоношенного ребенка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Парнаса рассказали о трупе, который полдня лежит под окнами дома. В органах уверяют, что о трупе им сообщили ночью, а сами местные жители убеждают, что полицейские приезжали днем и осматривали место происшествия.