Два вора в законе погибли при стрельбе в Сухуме, еще четверо человек ранены

Неизвестные открыли стрельбу по людям в центре абхазского Сухума. Два человека погибли, еще четверо получили ранения, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Как сообщает ТАСС, стрелять начали возле ресторана «Сан-Ремо» на Сухумской набережной. Один из раненых скончался на месте происшествия, второй умер в больнице. Получившая ранения официантка ресторана перенесла операцию и впала в кому, ее состояние оценивается как критическое. Медпомощь оказана еще троим пострадавшим.

Погибшие, как выяснилось позже, были криминальными авторитетами. По данным «Интерфакса», речь идет об Астамуре Шамба и Алхасе Авидзба.

Полиция разыскивает троих человек в масках и камуфляже, которые открыли огонь по людям, сидевшим возле ресторана. Автомобиль, из которого стреляли, нашли сгоревшим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что появились новые подробности в деле о расстреле в воинской части в Забайкалье.