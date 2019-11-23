Мэр Тулуна попал в аварию, его жена погибла

Этим летом Тулун, как и другие населеные пункты Приангарья, пережил два масштабных наводнения. Фото: Wikipedia

Этим летом Тулун, как и другие населеные пункты Приангарья, пережил два масштабных наводнения. Фото: Wikipedia

Юрий Карих, глава города Тулун в Иркутской области стал участником дорожно-транспортного происшествия. Жена мэра, находившаяся в салоне вместе с ним, скончалась.

Трагический инцидент произошел в субботу, 23 ноября, в Черемховском районе Иркутской области. Мэр вместе со своей супругой ехал по магистрали, направляясь в сторону Тулуна. По предварительной информации, автомобиль Юрия Кариха столкнулся с большегрузом. В результате столкновения жена Кариха погибла, пишет РИА Новости.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, что мэром Тулуна Юрий Карих стал в 2010 году. Ранее политик занимал должность спикер местной думы. На выборах 2019 года Карих набрал 43% голосов, оставшись главой города.

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