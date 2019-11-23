Ночью на КАД загорелся «перевёртыш» в Петербурге

Ночью на КАД загорелся &#171;перевёртыш&#187; в Петербурге
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на КАД произошло ДТП с участием иномарки. «КИА» перевернулась на крышу, а после загорелась. Потушить пламя помогли другие автомобилисты.

Как рассказали горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», дорожное происшествие произошло около половины третьего ночи 23 ноября. Автомобиль марки «КИА» не вписался в поворот и перевернулся на КАД в районе съезда на Октябрьскую набережную, после чего машина начала гореть.

По словам остановившегося помочь очевидца, сначала он боялся, что авто взорвется, однако потом понял, что машина на дизеле. Автор публикации также отметил, что водитель был с признаками сильного алкогольного опьянения.

Автомобиль удалось потушить силами очевидцев. Водитель выжил.

Видео: vk.com/spb_today

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