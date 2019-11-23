Фургон со свежим молоком врезался в иномарку на Науки

Это стало причиной затора, так как участники аварии перегородили путь другим автомобилям.

Все случилось сегодня днем, 23 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на перекрестке Науки и Гражданского – по непонятной причине столкнулись фургон со свежим молоком и иномарка.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Пользователи считают, что причиной ДТП стали скользкие дороги – за окном минусовая температура, некоторые автомобилисты не успели «переобуть» машины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пострадавший в ДТП на Московском не мог выбраться из побитого авто. Автомобиль в результате ДТП настолько деформировало, что пострадавший не мог самостоятельно его покинуть. На место прибыли спасатели, которые освободили его.