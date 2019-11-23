Пострадавший в ДТП на Московском не мог выбраться из побитого авто

На помощь мужчине пришли спасатели, которые освободили его.

Все случилось сегодня утром, 23 ноября. Обо всем сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области. Авария произошла на Московском шоссе в городе Любань. Автомобиль в результате ДТП настолько деформировало, что пострадавший не мог самостоятельно его покинуть. На место прибыли спасатели, которые освободили его. В процессе приняли участие четыре человека. Из-за чего машину раскурочило – не уточняется. Также непонятно, в каком состоянии находится водитель.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Приморском шоссе в ДТП погиб мужчина. За рулем машины находился мужчина 1992 года рождения, получивший серьезные травмы в результате инцидента. Он не смог дождаться помощи врачей и скончался.