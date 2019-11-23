Петербургские оперные певцы номинированы на премию «Онегин»

Во внеконкурсной номинации "От России - с любовь" будет награждена румынская оперная певица Анджела Геолргиу. Кроме того, награду в категории "Звезда" также вне конкурса получит меццо-сопрано Ольга Бородина. Фото: Wikipeddia

Во внеконкурсной номинации "От России - с любовь" будет награждена румынская оперная певица Анджела Геолргиу. Кроме того, награду в категории "Звезда" также вне конкурса получит меццо-сопрано Ольга Бородина. Фото: Wikipeddia

В воскресенье, 1 декабря, в Михайловском театре в Санкт-Петербурге состоится торжественное вручение национальной премии «Онегин».

В следующее воскресенье в Северной столице лучших оперных исполнителей наградят премией «Онегин». Вручение пройдет на сцене Михайловского театра. В список претендентов на получение национальной премии оказались и петербургские оперные певцы.

Артисты петербургского театра «Зазеркалье» Елена Максимова и Роман Арндт могут получить «Онегина» в номинациях «Примадона» и «Мастер сцены». Награду за лучшую роль второго плана может уйти их коллеге, Дарье Росицкой.

Мероприятие посетят двадцать театральных коллективов со всей России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала , что в Санкт-Петербурге, в возрасте 80 лет скончалась легендарная отечественная оперная певица Ирина Богачева.