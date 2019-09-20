Умерла 80-летняя оперная певица Ирина Богачева

Ирина Богачева. Фото: Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова

Ирина Богачева. Фото: Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова

В Петербурге скончалась оперная певица, народная артистка СССР, заслуженная артистка России Ирина Богачева. В марте она отметила 80-й день рождения.

О кончине певицы сообщила Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова.

«Информация о прощании с Ириной Богачевой будет объявлена позднее», — отметили в консерватории.

Дата и время похорон пока неизвестны.

Ирина Богачева родилась 2 марта 1939 года в Ленинграде. Окончила Ленинградскую консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова по классу пения И.П. Тимоновой-Левандо. Дебютировала на сцене Мариинского театра в 1964 году, тогда он носил название Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова.

Богачева много пела с оркестром и фортепианным сопровождением, гастролировала по России и за рубежом. Её голос звучал в крупнейших театрах Нью-Йорка, Лондона, Парижа и Буэнос-Айреса. Была удостоена Государственной премии СССР и Звания почетного гражданина Санкт-Петербурга.