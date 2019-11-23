Охлобыстин поддержал Асмус в скандале из-за «обнаженки» в фильме

"Знай, что я и все твои друзья любим тебя и нет ничего, что могло бы эту дружбу уничтожить", - подчеркнул Охлобыстин. Фото: Instagram @psykero1477

"Знай, что я и все твои друзья любим тебя и нет ничего, что могло бы эту дружбу уничтожить", - подчеркнул Охлобыстин. Фото: Instagram @psykero1477

Актер Иван Охлобыстин поддержал Кристину Асмус, ставшую жертвой травли из-за съемок в откровенной сцене нашумевшего фильма «Текст».

Охлобыстин, много лет работавший с Асмус на одной съемочной площадке в «Интернах», вступился за актрису. Он выложил в своем официальном аккаунте в Instagram публикацию, где возмутился поведением интернет-пользователей, осыпающих Асмус критикой из-за обнаженных съемок. Зрители остались недовольны тем, что супруг актрисы, Гарик Харламов, разрешил жене сняться в таком формате.

Однако Охлобыстин поинтересовался в ответ, почему публику не смущают, к примеру, неординарные и балансирующие на грани дозволенного спектакли Константина Богомолова. Артист добавил, что «у порядочных людей такая опция, как осуждение считается неприемлемой, поскольку и своих грехов достаточно».

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