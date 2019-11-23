Бранислав Иванович назвал предстоящую игру «Зенита» с «Лионом» «матчем жизни и сезона»

"Мы все отдадим для победы", - сказал Иванович. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

"Мы все отдадим для победы", - сказал Иванович. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Защитник сине-бело-голубых Бранислав Иванович после матча с «Рубином», принесшим петербургским футболистам победу, сказал, что встреча с «Лионом» будет «матчем жизни и сезона».

Иванович отметил, что у «Зенита» осталось лишь четыре игры, то есть четыре финала до конца сезона. Поэтому во многом встреча с французским «Лионом» будет решающей. Футболист добавил, что сейчас особенно необходимо верно оценивать, насколько опасен противник.

В прошлый раз игра проходила на поле французов, и сине-бело-голубым психологически было легче. Однако теперь спортсменам нужно быть готовыми с первой минуты, подчеркнул Иванович.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня, 23 ноября, «Зенит», благодаря мячам, забитым Сердаром Азмуном и Артемом Дзюбой, одержал победу на казанским «Рубином» со счетом 2:1.