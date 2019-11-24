Стрелявший в воздух из окна легковушки извинился перед петербуржцами

Стрелявший в воздух из окна легковушки извинился перед петербуржцами
Мужчина стрелял из автомобиля Lada Priora. около 2 часов ночи. Фото: Пресс-служба ГУ МВД

Мужчина, задержанный сотрудниками правопорядка по подозрению в стрельбе в воздух из окна легкового авто на Московском проспекте в Петербурге, извинился за свои действия.

На кадрах, предоставленных Главным управлением МВД России по городу и области, подозреваемый извиняется за то, что нанес жителям психическую травму.

«Извиняюсь перед теми лицами, которым именно помешал» — сказал задержанный.

Подозреваемый извинился на камеру. Фото: Пресс-служба ГУ МВД

Напомним, 21-летнего мужчину задержали после сообщения свидетеля о стрельбе. По словам очевидца, выстрелы производились из машины около Московских ворот. По данным полиции, все произошло в пятницу, 22 ноября. По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело. Машина уже изъята, сейчас полицейские ищут оружие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о стрельбе из охолощенного автомата на Московском.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание стрельба
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