Стрелявший в воздух из окна легковушки извинился перед петербуржцами

Мужчина, задержанный сотрудниками правопорядка по подозрению в стрельбе в воздух из окна легкового авто на Московском проспекте в Петербурге, извинился за свои действия.

На кадрах, предоставленных Главным управлением МВД России по городу и области, подозреваемый извиняется за то, что нанес жителям психическую травму.

«Извиняюсь перед теми лицами, которым именно помешал» — сказал задержанный.

Напомним, 21-летнего мужчину задержали после сообщения свидетеля о стрельбе. По словам очевидца, выстрелы производились из машины около Московских ворот. По данным полиции, все произошло в пятницу, 22 ноября. По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело. Машина уже изъята, сейчас полицейские ищут оружие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о стрельбе из охолощенного автомата на Московском.