Современные приматы оказались умнее наших предков

Ученые предполагают, что мозг шимпанзе, бонобо и горилл потребляет вдвое больше энергии, чем мозг австралопитека, несмотря на то что он меньше. Фото: Pixabay

Ученые предполагают, что мозг шимпанзе, бонобо и горилл потребляет вдвое больше энергии, чем мозг австралопитека, несмотря на то что он меньше. Фото: Pixabay

Современные обезьяны оказались умнее предков человека — австралопитеков. Такой вывод сделали австралийские ученые.

Специалисты сравнили интеллект этих животных, сопоставив данные об интенсивности кровоснабжения мозга и ширину отверстий в черепе. По суммарному просвету сосудов ученым удалось оценить количество крови, которая необходима для снабжения мозга.

Как сообщается в издании The Royal Society Publishing, соответствующую схему применили к 69 черепам современных обезьян и 11 предкам человека.

Выяснилось, что приток крови к мозгу первых почти в два раза превышает аналогичный показатель вторых.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об изучении останков змееподобных существ. Оказалось, что они имели конечности.