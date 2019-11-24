В Ростове-на-Дону скончался второй пилот самолета, летевшего в Анапу

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону. Соответствующее решение было принято после того, как второму пилоту стало плохо. В машине скорой помощи он скончался.

Воздушное судно вылетело из Шереметьево в Анапу. Около 10 утра 49-летнему второму пилоту стало плохо, тогда самолет решили экстренно сажать в аэропорту Платов. В «Аэрофлоте» рассказали, что к нему была вызвана скорая помощь, пилота незамедлительно передали медикам, но спасти его не удалось.

Как сообщает ТАСС, по предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. В авиакомпании выразили соболезнования родным и близким пилота.

При посадке никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об экстренной посадке самолета в Казани. Воздушное судно следовало из Екатеринбурга, его посадили из-за утечки масла с двигателя.