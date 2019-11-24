Компания «Аэрофлот» прокомментировала смерть пилота рейса Москва — Анапа

Скончавшийся пилот «Аэрофлота» перед полетом прошел медосмотр, проблем со здоровьем врачи не выявили.

У него не было противопоказаний по медицинским показателям для выполнения полета. Об этом заявили в пресс-службе «Аэрофлота», сообщает РИА «Новости».

В авиакомпании отметили, что пилот в декабре 2018 года и через полгода, в 2019 году, проходил врачебно-летную экспертную комиссию (ВЛЭК). Пилота признали годным и допустили к выполнению полетов.

Накануне пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Ростове-на-Дону. Такое решение было принято после того, как второму пилоту стало плохо. В машине скорой помощи он скончался.

Воздушное судно вылетело из Шереметьево в Анапу. Около 10 утра 49-летнему второму пилоту стало плохо, тогда самолет решили экстренно сажать в аэропорту Платов. В «Аэрофлоте» рассказали, что к нему была вызвана скорая помощь, пилота незамедлительно передали медикам, но спасти его не удалось.

По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. При посадке никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Путин вручил звезды Героя России летчикам компании «Уральские авиалинии», которые совершили экстренную посадку пассажирского лайнера в кукурузном поле в Жуковском после того, как в двигатели попали птицы.