Путин вручил награды летчикам, посадившим самолет в кукурузном поле

Российский президент наградил пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые смогли успешно посадить самолет А321 в кукурузном поле.

Путин вручил звезды Героя России летчикам компании «Уральские авиалинии», которые совершили экстренную посадку пассажирского лайнера в кукурузном поле в Жуковском после того, как в двигатели попали птицы. Российский лидер отметил профессиональные навыки и отвагу членов экипажа в трудный момент.

По словам Юсупова, награда принадлежит не только ему, но и всему экипажу. Он отметил, что благодарность за старания тех, кто обучил летчиков.

Мурзин заявил, что получение такой награды и высокой оценки работы является честью для него. Летчик добавил, что продолжит совершенствоваться в управлении самолетом для обеспечения безопасности полетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пилот севшего в кукурузу А321 перестал представляться пассажирам.