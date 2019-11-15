Пилот севшего в кукурузу А321 перестал представляться пассажирам

Пилот отмечает, что среди пассажиров рейса не должно быть волнения. Фото: pixabay.com

Пилот отмечает, что среди пассажиров рейса не должно быть волнения. Фото: pixabay.com

Пилот, здороваясь с пассажирами на борту перед началом полета, перестал называть свое имя из-за бурной реакции окружающих, что создает волнения в самолете.

Сотрудник «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов вместе со своим напарником Георгием Мурзиным 15 августа 2019 года в аварийном порядке посадили неисправный самолет прямо в кукурузное поле рядом с аэропортом «Жуковский», благодаря чему спасли жизни множества людей.

Однако чудесное спасение возымело последствия. Как сообщают в пресс-службе «Уральских авиалиний», пилот вынужден скрывать свое имя от пассажиров во избежание чересчур эмоциональной реакции.

По информации ТАСС, второй пилот А321, Георгий Мурзин, получивший травмы, по-прежнему продолжает лечение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о том, что президент России Владимир Путин присвоил всем членам экипажа А321 звания героев России.