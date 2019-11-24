ДТП осложнило движение на проспекте Стачек

Днем 24 ноября в Кировском районе произошло ДТП с участием Hyundai Solaris и микроавтобуса.
По словам очевидцев, ДТП оставило водителей без поворота с проспекта Стачек на улицу Голикова.
«С проспекта Стачек на улицу Лени Голикова не повернуть. Только через встречку»,- сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поздним вечером 22 ноября на пересечении Выборгского шоссе и улицы Дмитрия Кожемякина в Сертолово в Ленобласти произошло ДТП с участием автомобиля сервиса каршеринга и иномарки.