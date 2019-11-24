ДТП осложнило движение на проспекте Стачек

Место ДТП. Фото: скриншот из сообщества "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербурга" "ВКонтакте"

Место ДТП. Фото: скриншот из сообщества "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербурга" "ВКонтакте"

Днем 24 ноября в Кировском районе произошло ДТП с участием Hyundai Solaris и микроавтобуса.

По словам очевидцев, ДТП оставило водителей без поворота с проспекта Стачек на улицу Голикова.

«С проспекта Стачек на улицу Лени Голикова не повернуть. Только через встречку»,- сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поздним вечером 22 ноября на пересечении Выборгского шоссе и улицы Дмитрия Кожемякина в Сертолово в Ленобласти произошло ДТП с участием автомобиля сервиса каршеринга и иномарки.