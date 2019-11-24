Иномарка влетела в ограждение на КАД

Вечером 24 ноября в Петербурге произошло серьезное ДТП. Иномарка влетела в ограждение на КАД перед вантовым мостом.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте», иномарки влетела на большой скорости, машину занесло, и она влетела в ограждение КАД. От удара иномарку отбросило на середину дороги, где чуть не произошло ДТП с Ford Focus.

По словам очевидцев, водитель пострадавшего автомобиля остался жив.

Все обстоятельства ДТП устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поздним вечером 22 ноября на пересечении Выборгского шоссе и улицы Дмитрия Кожемякина в Сертолово в Ленобласти произошло ДТП с участием автомобиля сервиса каршеринга и иномарки. Как сообщили очевидцы, машины столкнулись по направлению со стороны города.