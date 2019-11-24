ДТП перекрыло две полосы на Дунайском проспекте

ДТП перекрыло две полосы на Дунайском проспекте
Место ДТП. Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Вечером 24 ноября на Дунайском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Renault Kaptur и Nissan Tiida.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на Дунайском проспекте в сторону Московского шоссе. В результате ДТП образовалась пробка.

«Левый и средний ряды заняты из-за глупой встречи Renault Kaptur и Nissan Tiida», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Сейчас проводится проверка. Устанавливаются подробности произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поздним вечером 22 ноября на пересечении Выборгского шоссе и улицы Дмитрия Кожемякина в Сертолово в Ленобласти произошло ДТП с участием автомобиля сервиса каршеринга и иномарки.

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