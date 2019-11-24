Две женщины провалились под лед в Ленобласти

В поселке Токсово Всеволожского района Ленобласти две женщины провались под лед.

Инцидент произошел днем 24 ноября. Женщины остались живы, их доставили в больницу.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Ленобласти, заявка о происшествии поступила днем 24 ноября около 15 часов. Прибывшие на место спасатели вытащили женщин из ледяной воды и передали их бригаде скорой медицинской помощи.

Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому горожанам запрещается выходить на лед, начиная с 15 ноября 2019 года. Согласно тексту постановления, петербуржцы не смогут выйти на ледовые покрытия водных объектов Петербурга в период с 15 ноября по 15 января следующего года, а также с 7 марта по 15 апреля следующего года.