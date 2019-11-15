Жителям Петербурга больше нельзя выходить на лед

Жителям Петербурга больше нельзя выходить на лед
Набережная Петропавловской крепости. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому горожанам запрещается выходить на лед, начиная с 15 ноября 2019 года.

Согласно тексту постановления, петербуржцы не смогут выйти на ледовые покрытия водных объектов Петербурга в период с 15 ноября по 15 января следующего года, а также с 7 марта по 15 апреля следующего года. Запрет будет контролировать вице-губернатор Владимир Кириллов.

Также, с сегодняшнего дня, 15 ноября, в Петербурге закрываются для движения судов водные пути города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три моста в Петербурге перестанут разводить с 15 ноября. На рукавах реки Невы 15 ноября завершается навигационный период. В связи с этим прекращается разводка Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского мостов.

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