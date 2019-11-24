Шнуров рассказал о значении мата

Российский рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что матерные слова необходимы в России, потому что именно с ними русские выигрывали в войнах.

Он отметил, что мат передает суть происходящего, особенно те случаи, когда нельзя применить выражение «не очень красивыми». Об этом он рассказал эфире программы «Русская мечта» на телеканале «Царьград».

По его словам, с матерными словами русские вошли в Берлин и воевали в Крыму.

Музыкант также ссылается на исследование, согласно которому в Советской армии быстрее выполняли приказы, которые отдавались с использованием нецензурной лексики.

Ранее Сергей Шнуров заявил, что в его песнях не так много мата, как кажется.

Напомним, 23 ноября музыканты провели музыкальный баттл на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве. После выступления исполнителей оштрафовали.

Отметим, что 12 октября, состоялся концерт группы «Ленинград» в Петербурге. Масштабное мероприятие прошло на «Газпром Арене», на концерт пришли 67 тысяч человек. Несмотря на то, что выступление было заявлено как прощальное, на пресс-конференции Шнуров рассказал, что печалиться рано. Позже стало известно, что «Ленинград» даст два больших новогодних концерта в Москве и Петербурге. Так, 30 декабря Шнуров и компания в 20 часов выступят в клубе «Известия Hall» в Москве, а 31 декабря в 23 часа встретить новогоднюю ночь с группировкой можно будет на «Тинькофф Арене» в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Сергей Шнуров анонсировал прощальный тур. В длинном стихотворении Сергей Шнуров признается, что сам выбрал стиль «баснословного угара» и никого не винит в этом.